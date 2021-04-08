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السعودية تعلن إنشاء أول فرقة وطنية للغناء الجماعي في تاريخها

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : الخميس 8 أبريل 2021 - 12:08 صباحًا
السعودية تعلن إنشاء أول فرقة وطنية للغناء الجماعي في تاريخها

كل الوطن – وكالات: كشفت هيئة الموسيقى السعودية، اليوم الأربعاء، عن إنشاء فرقة وطنية للغناء الجماعي، ستكون الأولى من نوعها في تاريخ المملكة.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان إن إنشاء الفرقة يأتي “إيمانا بأهمية الموسيقى ودورها في تشكيل ثقافة الشعوب ونشرها، فقد تم إنشاء الفرقة الوطنية للغناء الجماعي كأحد المبادرات الرئيسية لتحقيق الاستراتيجية الثقافية للمملكة في تعزيز الوعي الثقافي كنمط حياة، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.”

ووفقا للبيان فإن المبادرة تهدف إلى “تشكيل فرقة غنائية وطنية احترافية تتمتع بمهارات عالية، لتمثيل المملكة في المحافل الموسيقية محليا وعالميا، وللغناء خلف أشهر الفنانين السعوديين والعرب في المحافل رفيعة المستوى”.

وأضاف أن “الفرقة الوطنية للغناء الجماعي فرقة غنائية منظمة من حيث أنواع الأصوات الغنائية التي يتم جمعها في مجموعات ثانوية للأصوات متشابهة المدى، حيث تغني كل الأصوات مع بعضها في تناغم وانسجام كصوت واحد خلاب”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410557

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