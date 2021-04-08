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العثور على جثّة وزير في “حكومة الإنقاذ السورية” بعد أيام على اختطافه

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : الخميس 8 أبريل 2021 - 12:41 صباحًا
العثور على جثّة وزير في “حكومة الإنقاذ السورية” بعد أيام على اختطافه

كل الوطن – وكالات: اغتال مجهولون وزير التعليم العالي والبحث العلمي في “حكومة الإنقاذ السورية” التي تعمل ضمن مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقا).

ونشرت الوزارة بيان تعزية عبر حسابها في تويتر قالت فيه إن “فايز الخليف” اغتالته “أيادي الغدر الآثمة” دون أن تحدد المقصود بالضبط.

وكان الخليف اختفى في 3 من أبريل الجاري لدى خروجه من منزله في حي الضبيط في مدينة إدلب، قبل العثور على جثته اليوم على أطراف بلدة التوامة في ريف حلب الغربي، وذكرت بعض وسائل الإعلام السورية أنه تعرض للتعذيب قبل قتله.

وحسب موقع الوزارة في الإنترنت فقد شغل الخليف منصب وزير الزراعة سابقا، وهو من مواليد عام 1982 في قرية الرصافة شرق سراقب.

حاصل على الإجازة في الاقتصاد الزراعي عام 2006 من جامعة حلب.

حاصل على دكتوراه الفلسفة في تحليل متبقيات المبيدات قسم الحشرات والمبيدات من كلية الزراعة في جامعة القاهرة عام 2015.

كان محاضرا في معهد التكنولوجيا الزراعية في جامعة إدلب غام 2015 و 2016 قبل أن يكلف وزيرا للزراعة في حكومة الإنقاذ السورية.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410560

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