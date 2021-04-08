مصر: صدور حكم ضد محمد رمضان في قضية الطيّار المفصول والأخير يُعلّق (تفاصيل)

كل الوطن – وكالات: أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر حكمها في القضية التي رفعها الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويضه بـ25 مليون جنيه، لتسببه في فصله من الوظيفة.

وألزمت المحكمة الفنان محمد رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها “مش بتفتش في المطار”، مستغلا صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية بالطيار.

يذكر أن هيئة الطيران المدني، وقعت عقوبة على الطيار المدني أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران لسماحه للفنان بالتواجد والتصوير في قمرة قيادة الطائرة، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

في أول تعليق له على حكم حبس الفنان محمد رمضان، قال الطيار أشرف أبو اليسر إن الحكم الصادر اليوم في دعواه ضد رمضان، بمثابة انتصار بعدما رفض الأخير “قاعدة العرب لحل المشكلة”.

وأضاف في تصريح خاص للوطن أن هذا الحكم خطوة أولى في طريق القضاء الذي اتخذه ضد رمضان قائلا: “لسه اللي جاي فيه يوم 6 أغسطس فيه دعوى في المحكمة الاقتصادية للمطالبة بتعويض وفي نفس اليوم فيه دعوى مدنية”.

وأوضح الطيار أنه أقام 3 دعاوى قضائية ضد رمضان صدر اليوم اول حكم، نافيا وجود أي اتصال مع الفنان منذ بداية الأزمة: “ولا اتصل بيا قبل القضية ولا بعدها ولا فيه أي تفاوض والطريق دلوقت هو القضاء وإن شاء الله يجيب لي حقي”.

وأصدرت محكمة الدقي الجزئية، منذ قليل، في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي حضوريا بتوكيل بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازي، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر، والمعروف إعلاميا بـ”الطيار المفصول”.

وكان الطيار المفصول، قد أقام دعوى سب وقذف ضد رمضان، والتي اتهمه فيها بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبا وقذفا.

وأقام المحام مجدي حلمي، وكيلا عن الطيار، دعوى قضائية ضد رمضان، بعد نشر الأخير فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، بحسب رواية مقدم البلاغ.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، أمس الأربعاء، إلا أنها قررت مد أجل الحكم، للخميس، حيث أصدرت قرارها السابق.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410566