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السعودية تسجل أكبر حصيلة يومية من الإصابات بكورونا منذ الصيف الماضي

كل الوطن - فريق التحرير
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : الخميس 8 أبريل 2021 - 5:50 مساءً
السعودية تسجل أكبر حصيلة يومية من الإصابات بكورونا منذ الصيف الماضي

كل الوطن – الرياض: تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية لأول مرة منذ أواخر الصيف الماضي عتبة الـ900 حالة، وسط زيادة المخاوف من إعادة ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في المملكة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 902 إصابتين جديدتين بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 783 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 30 أغسطس عندما تم رصد 951 إصابة.

ويعود أكبر عدد من هذه الإصابات الجديدة (402) إلى منطقة الرياض، تليها منطقة مكة المكرمة (163 حالة) والمنطقة الشرقية (155 حالة).

وسجلت السلطات الصحية السعودية خلال اليوم الأخير تسع وفاة جديدة ناجمة عن مرض “كوفيد-19″، فيما تماثل 469 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 395854 إصابة مؤكدة منها 6728 حالة وفاة و381658 حالة شفاء و7468 حالة نشطة بما فيها 874 مريضا في حالة حرجة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410581

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