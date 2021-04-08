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مستشهدا بفيديو لبندر بن سلطان.. الأمير سطام بن خالد يرد على بيلوسي في قضية السدحان

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-08T17:57:10+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 8 أبريل 2021 - 5:57 مساءً
مستشهدا بفيديو لبندر بن سلطان.. الأمير سطام بن خالد يرد على بيلوسي في قضية السدحان

كل الوطن – وكالات: رد الأمير سطام بن خالد آل سعود على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في شأن قضية السعودي عبدالرحمن السدحان، داعيا الأمريكيين إلى الكف عن المتاجرة بحقوق الإنسان.

يأتي ذلك، عقب نشر بيلوسي، بيانا حول الحكم الصادر بحق السدحان، وسجنه لمدة 20 عاما وفرض منع سفر عليه، واصفة الحكم بـ”الوحشي”.

وفي معرض رده، قال الأمير سطام في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية عبر “تويتر” إن “بيلوسي تصف حكم شخص كان يدافع عن داعش بأنه عمل وحشي، الوحشية هي ما حدث في سجن غوانتانامو من اعتقالات وتعذيب بدون محاكمات أو محامين لسنين طويلة بتهمة الاشتباه في الانتماء للقاعدة فقط اشتباه بدون أي دليل تلك هي الوحشية الحقيقية”.

وتابع قائلا إن “تصريحات الإدارة الأمريكية والشخصيات الحكومية هي تدخل في شؤون الدول الداخلية بذريعة الحقوق وهم أول من يتجاهلها إذا تعارضت مع أمنهم القومي ومصالحهم، كفاكم متاجرة بالحقوق فلقد أصبحت مكشوفة لأصغر مواطن عربي”.

كما نشر الأمير مقطع فيديو للأمير بندر بن سلطان سفير السعودية الأسبق إلى أمريكا، يتحدث عن كيفية تعامل المملكة مع أسامة بن لادن وأتباعه قبل هجوم 11 سبتمبر، وكيف تعاملت الولايات المتحدة حينها مع التحرك السعودي بهذا الشأن.

المصدر:

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410585

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