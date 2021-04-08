موزمبيق: العثور على جثث 12 شخصا مذبوحين، يحتمل أنهم أجانب

كل الوطن – وكالات: أكد قائد بالشرطة في موزمبيق، العثور على جثث 12 شخصا، يحتمل أنهم أجانب، مذبوحين بعد هجوم تبناه تنظيم “داعش” على بلدة بالما شمالي البلاد، بالقرب من مشاريع غاز طبيعي.

وقال قائد الشرطة بيدرو دا سيلفا لمحطة (تي. في. إم) التلفزيونية الحكومية، إنه “لا نستطيع التأكد من جنسيات القتلى، وأعتقد أنهم أجانب لأنهم ذوو بشرة بيضاء”.

وأضاف: “تم تقييدهم وقطع رؤوسهم هنا، ولقد دفنا الجثث فيها”، مشيرا إلى أجزاء من الأرض.

وتأتي الأنباء، في الوقت الذي يختتم فيه زعماء المنطقة اجتماعا اليوم الخميس، لبحث الاستجابة لأعمال العنف في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا.

وينشط متشددون مرتبطون بتنظيم “داعش” الإرهابي، بشكل متزايد منذ عام 2017 في مقاطعة كابو ديلغادو الشمالية حيث تقع بالما، لكن ليس من الواضح إن كان لديهم هدف موحد.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410588