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“من هذي؟”.. تركي آل الشيخ يسأل عن اسم فنانة عربية والأخيرة ترد!

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-08T18:16:00+03:00
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : الخميس 8 أبريل 2021 - 6:16 مساءً
“من هذي؟”.. تركي آل الشيخ يسأل عن اسم فنانة عربية والأخيرة ترد!

كل الوطن – وكالات: تصدر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، أبرز المواضيع التي يبحث عنها على محرك بحث غوغل في المملكة، صباح اليوم الخميس.

وجاء تصدر تركي آل الشيخ، بعد نشره لمقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لفتاة تغني قائلا بتعليق: “من هذي؟! صوووت!”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يسأل فيها تركي آل الشيخ عن شخص يظهر مبديا إبداعه في مقطع فيديو يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلب آل الشيخ مرارا من أشخاص رأى فيهم مواهب بالتواصل معه.

ونالت تغريدة آل الشيخ التي نشرها، الأربعاء أكثر من 3000 تفاعل بين إعجاب وتعليقات قدم فيها عدد من متابعيه مقاطع فيديو أخرى لهم خلال أداء أغنية في حين ذهب آخرون للتكهن بمن هي صاحبة مقطع الفيديو المقصود.

من جانبها، ردت صاحبة الصوت الذي سأل عنه تركي أل الشيخ، وهي فنانة شابة تدعى رولان، بتغريدة على تعليقه في صفحتها بموقع “تويتر” قائلة: ‏”شرفتني معالي المستشار تركي آل الشيخ، ألف شكر يا أبوناصر”.

المصدر: تويتر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410599

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