بن سلمان يطلق رؤية “رحلة عبر الزمن”

كل الوطن – وكالات: أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرؤية التصميمية لمخطط “رحلة عبر الزمن”، بهدف إحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العلا، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

ومخطط “رحلة عبر الزمن” يتكون من 3 مراحل رئيسة، ومن المقرر أن تكتمل أولى مراحله بنهاية العام 2023 وتهدف استراتيجية التطوير عند اكتمالها في عام 2035 إلى توفير 38 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ 120 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ويقدم المخطط خارطة تاريخية مميزة لحضارات استوطنت واحات العلا المتنوعة على مدار أكثر من 7000 عام من التاريخ البشري، عبر مشاركة مجتمعها المميز في مسيرة التطوير لحفظ إرث العلا، ورسم المستقبل عبر فتح فصول جديدة لاكتشاف تاريخها الذي لم يكتشف، وبناء إرث مستقبلي.

ومن خلال هذا المخطط المستوحى من طبيعة العلا وتراثها، سيتم إنشاء خمسة مراكز تمتد على طول 20 كيلو مترا من قلب العلا، عبر مسار “رحلة عبر الزمن”، وتبدأ هذه المراكز من مركز البلدة القديمة جنوبا، مرورا بمركز واحة دادان، وواحة جبل عكمة، والواحة النبطية، وصولا لمدينة الحجر الأثرية شمالا.

وضمن هذه المراكز، سيتم إنشاء 15 مرفقا ثقافيا جديدا، بما في ذلك المتاحف والمعارض ومعالم الجذب السياحي، مع إضافة أكثر من 5000 غرفة للإقامة والمعيشة، كما سيقدم كل مركز مزيجا خاصا به من خيارات المعيشة والضيافة التي تمنح خيارات متعددة من الفنادق ومنتجعات السياحة البيئية إلى النزل الفاخرة ومزارع الوادي المنحوتة في صخور الجبال.

وأحد أبرز مشاريع مخطط “رحلة عبر الزمن” هو معهد الممالك، وهو مركز عالمي لدراسات الحضارات التي سكنت شمال غرب شبه الجزيرة العربية على مدار أكثر من 7000 عام من التاريخ البشري، بما في ذلك الممالك العربية القديمة دادان ولحيان والأنباط في مدينة الحجر الأثرية، وهو أحد المواقع المدرجة على قائمة “اليونسكو” للتراث العالمي.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410602