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انتقادات للقصبي على إعلان مسلسله الجديد لشهر رمضان

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-09T02:35:09+03:00
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 9 أبريل 2021 - 2:35 صباحًا
انتقادات للقصبي على إعلان مسلسله الجديد لشهر رمضان

كل الوطن – وكالات: واجه الفنان السعودي ناصر القصبي انتقادات على موقع “تويتر” بعد نشر إعلان مسلسله التلفزيوني الجديد “ممنوع التجول”، تمهيدا لعرضه خلال شهر رمضان.

وطرحت منصة شاهد الإعلان الدعائي لمسلسل “ممنوع التجول” وظهر فيه الفنان ناصر القصبي وهو يجسد دور حلاق لبناني الجنسية، ويتحدث باللهجة اللبنانية، الأمر الذي رآه العديد من المغردين على موقع “تويتر”، بأنه “تكرار للأدوار”.

ويجيد ناصر القصبي أداء اللهجة المغربية، وكذلك السودانية.

وغرد أحد مستخدمي “تويتر” قائلا: “إعلانات مسلسل ممنوع التجوال توحي أنها كركترات عاف عليها الزمن.. وتكرار لأدوار ما يعلم الشطار”.

وكتب الصحفي سلمان العصيمي قائلا: “التكرار والبقاء في عباءة خلف الحربي وأوس الشرقي بالإضافة لنفس الأسماء من الممثلين، ربما تُعجّل بنهاية فنان كبير اسمه ناصر القصبي !! التنوع والعمل مع مدارس مختلفة في التأليف والاخراج والتمثيل هما الطريق الصحيح لكل فنان ينشد الاستمرارية وتقديم الجديد”.

وحسب بيان صادر عن شبكة “إم بي سي” السعودية، فإن مسلسل “ممنوع التجول” سيعرض خلال شهر رمضان لوحات اجتماعية كوميدية ضمن ظروف استثنائية فرضها فيروس “كورونا” المستجد.

والمسلسل من بطولة ناصر القصبي وراشد الشمراني وحبيب الحبيب وفايز المالكي وإلهام علي وأسيل عمران وعبد المجيد الرهيدي وعلي الحميدي وخالد الفراج.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410624

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