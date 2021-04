الأردن.. الملكة نور تعيد نشر الأوسمة الأكثر تداولا عن الأمير حمزة

كل الوطن – وكالات: أعادت الملكة نور الحسين، والدة الأمير حمزة نشر تغريدة تحمل وسم “وين الأمير حمزة”، الذي أصبح الأكثر تداولا بالأيام الماضية، رغم أن ملك الأردن كان أعلن أن أخيه مع عائلته وبرعايته.

والتغريدة التي أعادت الملكة نور نشرها، كتبتها الإعلامية رندا حبيب، وقالت فيها إن “هذه هي (الوسوم) الأكثر تداولا في الأردن وهي: “وين الأمير حمزة” و”حمزة إبن الحسين” و”كلنا الأمير حمزة” و”حمزة بن الحسين”، إلى جانب أوسمة باللغة الإنجليزية مثل “Where is Prince Hamzah” و”save prince Hamzah”.

This is trending the most in Jordan #وين_الامير_حمزه#Where_is_Prince_Hamzah #حمزة_إبن_الحسين#كلنا_الأمير_حمزة#حمزة_بن_حسين#save_prince_Hamzah

