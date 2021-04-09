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الأردن.. الملكة نور تعيد نشر الأوسمة الأكثر تداولا عن الأمير حمزة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-09T14:18:36+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الجمعة 9 أبريل 2021 - 2:18 مساءً
الأردن.. الملكة نور تعيد نشر الأوسمة الأكثر تداولا عن الأمير حمزة

كل الوطن – وكالات: أعادت الملكة نور الحسين، والدة الأمير حمزة نشر تغريدة تحمل وسم “وين الأمير حمزة”، الذي أصبح الأكثر تداولا بالأيام الماضية، رغم أن ملك الأردن كان أعلن أن أخيه مع عائلته وبرعايته.

والتغريدة التي أعادت الملكة نور نشرها، كتبتها الإعلامية رندا حبيب، وقالت فيها إن “هذه هي (الوسوم) الأكثر تداولا في الأردن وهي: “وين الأمير حمزة” و”حمزة إبن الحسين” و”كلنا الأمير حمزة” و”حمزة بن الحسين”، إلى جانب أوسمة باللغة الإنجليزية مثل “Where is Prince Hamzah” و”save prince Hamzah”.

وكانت الملكة نور، الزوجة الرابعة والأخيرة للملك حسين، علقت في وقت سابق على الأزمة في الأردن، معربة عن أملها في أن “تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم”.

وأعلن الملك عبد الله الثاني الأربعاء الماضي أن “الفتنة وئدت” في البلاد بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، وشدد على أن المملكة الآن “مستقرة وآمنة”.

وسبق خطاب العاهل الأردني صدور بيان من الديوان الملكي الأردني، أشار إلى أن الأمير الحسن بن طلال، قاد جهود حل القضية، وتوصل إلى توقيع الأمير حمزة على بيان وضع فيه نفسه بين يدي الملك.

وكانت الحكومة الأردنية قالت الأحد الماضي، إن الأمير حمزة كان جزءا من مخطط لـ”زعزعة استقرار وأمن الأردن”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410631

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