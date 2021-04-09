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خبير مالي يكشف حقيقة أموال محمد رمضان في حمام سباحة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 9 أبريل 2021 - 3:28 مساءً
خبير مالي يكشف حقيقة أموال محمد رمضان في حمام سباحة

كل الوطن – وكالات: كشف الخبير المالي المصري سيد خضر، عن مفاجأة حول الدولارات التي ظهرت في فيديو للفنان محمد رمضان يرميها في حمام سباحة.

وقال خضر في تصريحات لجريدة “الوطن” المصرية إن الدولارات التي ظهرت في فيديو الفنان محمد رمضان داخل حمام السباحة غير حقيقية، ووصفها بأنها (fake money)، أي أنها غير صحيحة، وذلك من واقع حجمها والألوان التي بدت عليها، موضحا أنه استخدمها للاستعراض أمام الجمهور في الفيديو الذي نشره قائلا: “رمضان عايز يوجه رسالة للناس إن الفلوس مش فارقة معاه”.

وأضاف خضر أنه في حالة عدم وجود ترخيص للفنان محمد رمضان باستخدام هذه الدولارات غير الحقيقية، فمن الممكن ملاحقته قانونيا، لأن هذا تشجيع للجمهور على تداول العملات غير الصحيحة، واستخدامها للتباهي بين المواطنين.

وأوضح خضر، أن البعض من الشعب المصري يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل جائحة كورونا التي أثرت علي العديد من الدول العالم، كما أن هذا الفعل يعطي صورة سلبية عن الفن المصري بشكل عام.

وكانت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير، قالت إن هذا الفعل يخلو من الرشد والرشاد بإتلافه لنعم الله، قائلة: “الله يحرمه هذا المال لهذا البطر الذي يفعله وعدم احترامه للنعم التي أنعم الله به عليها”.

وأثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل، بعدما ظهر في فيديو وهو يجلس داخل حمام سباحة ويرمي دولارات في الماء، بعد صدور حكم ضده بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيها للطيار أشرف أبو اليسر الذي تسبب في فصله، الأمر الذي أثار غضب العديد من رواد السوشيال ميديا.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410641

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