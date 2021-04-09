تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطن“رويترز”: هذا التصرّف للأمير حمزة تسبّب اندلاع الخلاف داخل العائلة المالكة في الأردنكل الوطنمصر.. الطيار المفصول يظهر لأول مرة من العناية المركزة ويرد على محمد رمضانكل الوطنتفاصيل مشروع قناة اسطنبول (صور)كل الوطنلتوصيل رسالة إلى الغنوشي والمشيشي.. سعيّد يستعين بصورة كاريكاتورية عمرها 85 عاماكل الوطنخبير مالي يكشف حقيقة أموال محمد رمضان في حمام سباحةكل الوطنالشرطة النرويجية تفرض غرامة على رئيسة الوزراءكل الوطنالأردن.. الملكة نور تعيد نشر الأوسمة الأكثر تداولا عن الأمير حمزةكل الوطنوفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 100 عامكل الوطنانتقادات للقصبي على إعلان مسلسله الجديد لشهر رمضانكل الوطن“واشنطن بوست”: زعيم “داعش” الجديد عمل مخبرا للأمريكان في العراق

السعودية.. القبض على مواطن قتل مؤذنا ومصليا إثر خلاف على موعد إقامة الصلاة

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ثوانيآخر تحديث : الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:34 مساءً
السعودية.. القبض على مواطن قتل مؤذنا ومصليا إثر خلاف على موعد إقامة الصلاة

كل الوطن – وكالات: هزت جريمة بشعة فجر يوم الجمعة أهالي تبوك، بعد أن أقدم مواطن على قتل مؤذن ومصلّ داخل مسجد في حي البوادي في تبوك طعنا.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “عكاظ”، قالت إن مواطنا في الستين من عمره ترصد لمؤذن ومصل في السبعين من عمرهما كان على خلاف معهما على مواقيت الصلاة والإقامة وكذلك إمامة المسجد.

وأضافت المصادر أن الجاني يعاني اعتلالات نفسية ما دفعه لارتكاب جريمته البشعة.

وأشارت إلى أن إمام المسجد فوجئ ببركة دماء داخل المسجد وعلى الفور أبلغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت لمسرح الجريمة.

وأوضحت المصادر أن شرطة منطقة تبوك ضبطت الجاني في وقت قياسي، بعد ساعتين من ارتكابه الجريمة، وقبضت عليه وقدتمه للعدالة بعد تسجيل اعترافه للمحققين بتفاصيل جريمته البشعة.

المصدر: صحيفة “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410664

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.