السعودية تحبط تهريب 245.7 كيلوغرام من الهيروين (فيديو)

كل الوطن – الرياض: تمكنت السلطات الأمنية السعودية من إحباط محاولة تهريب 245.7 كيلوغرام من مخدر الهيروين في مدينتي جدة ورابغ.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنام القريني، بأن الدوريات البرية والبحرية بقطاعي رابغ وجدة، التابعين لمنطقة مكة المكرمة، تمكنت من إحباط محاولة تهريب 245.7 كيلوغرام من مخدر الهيروين، منها 34.5 كيلوغرام تم ضبطها بقطاع رابغ، و211.2 كيلوغرام تم ضبطها بقطاع جدة.

وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، مشددا على أنهم سيقفون سدا منيعا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410669