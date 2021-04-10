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بن راشد يعلن عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد منهما أول رائدة فضاء عربية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : السبت 10 أبريل 2021 - 1:47 مساءً
بن راشد يعلن عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد منهما أول رائدة فضاء عربية

كل الوطن – وكالات: أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد منهما أول رائدة فضاء عربية.

وقال حاكم دبي، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “نعلن بحمد الله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد.. بينهما أول رائدة فضاء عربية.. نورا المطروشي ومحمد الملا… تم اختيارهما من بين أكثر من 4000 متقدم.. وسيبدأ تدريبهما قريبا ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهما.. ونعول عليهما لرفع اسم الإمارات في السماء”.

يشار إلى أن هزاع المزروعي، وهو طيار في سلاح الجو، كان أول رائد فضاء إماراتي، وأول عربي يدخل المحطة الفضائية الدولية، وقد حلق إليها على متن مركبة “سيوز إم إس 15” ضمن بعثة روسية في 25 سبتمبر 2019.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410680

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