البحرين.. إطلاق سراح عشرات السجناء بينهم نشطاء سياسيون ورجل دين بارز

كل الوطن – وكالات: أفاد حقوقيون، اليوم السبت، بأن السلطات البحرينية أطلقت سراح عشرات السجناء بينهم نشطاء سياسيون، وذلك بعد تظاهرات طالبت بالإفراج عنهم على خلفية مخاوف مرتبطة بتفشي كورونا في السجون.

وأعلنت السلطات البحرينية في وقت سابق عزمها إطلاق 179 سجينا من سجن جو المركزي، على أن تقضي غالبيتهم ما تبقى من محكوميتهم خارج السجن، حيث تم اليوم الإفراج عن 166 منهم.

ومن بين أبرز المفرج عنهم الناشط السياسي محمد جواد، 75 عاما، الذي قضى نحو عشر سنوات في السجن وهو خال الناشط البارز نبيل رجب، وكذلك رجل الدين السيد كامل الهاشمي.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، احتج العشرات من أقرباء السجناء يوميا في ضواحي العاصمة المنامة وسط إجراءات أمنية مشددة للمطالبة بالإفراج عن أفراد عائلاتهم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت السلطات البحرينية في شهر مارس 2021، إن عدد الإصابات بكورونا في سجن جو هي ثلاثة، مؤكدة أنهم في حالة مستقرة، معلنة عن تلقيح جميع السجناء الذين طلبوا تلقي اللقاحات.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410692