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خبير مصري يكشف بصورة عبر الأقمار الصناعية عن “أزمة” في سد النهضة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 10 أبريل 2021 - 7:13 مساءً
خبير مصري يكشف بصورة عبر الأقمار الصناعية عن “أزمة” في سد النهضة

كل الوطن – وكالات: كشف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي أن سد النهضة غير جاهز حتى اليوم لتخزين أكثر مما يحجزه من الماء من العام الماضي بواقع حوالى 5 مليارات متر مكعبة.

وأشار شراقي إلى أن صور الأقمار الصناعية اليوم تكشف الصعوبات الفنية في تجهيز أول توربينين على مستوى منخفض (565 مترا)، والمقرر لهما العمل في أغسطس المقبل بعد تأخير متكرر على مدار 7 سنوات متتالية بدءا من أغسطس 2014.

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وأوضح شراقي في تصريحات أن هذه صورة من الأقمار الصناعية (Sentinel 2) توضح تدفق المياه أعلى الممر الأوسط نحو السودان، وهي صورة مأخوذة بيانات تفاصيلها أسفل هامش الصورة، ويشير السهم الى تدفق المياه باللون الفاتح على الممر الأوسط داخل الدائرة الحمراء، ولكي يصبح السد جاهزا للتخزين كان يتعين على إثيوبيا تجفيف هذا الممر ووضع خرسانة بارتفاع 30 مترا، وهذه الخطوة لايمكن أن تبدأ إلا اذا كانت التوربينات ببواباتها جاهزة.

وأوضح شراقي أنه رغم الصعوبات الفنية في سد النهضة لم تتوقف التصريحات الإثيوبية عن التخزين في يوليو وتوليد الكهرباء في أغسطس.

وكانت إثيوبيا أعلنت عزمها على المضي قدما في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، متهمة مصر والسودان بتقويض المفاوضات.

المصدر: روسيا لايوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410702

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