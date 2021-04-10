تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنخبير مصري يكشف بصورة عبر الأقمار الصناعية عن “أزمة” في سد النهضةكل الوطنخبراء يكشفون سبب تعنت إثيوبيا مع مصر ومصير المواجهةكل الوطنالبحرين.. إطلاق سراح عشرات السجناء بينهم نشطاء سياسيون ورجل دين بارزكل الوطنرئيس الحكومة الأردنية الأسبق فايز الطراونة: الملك أرسل رئيس ديوانه لنصيحة بشار الأسدكل الوطنرواد مواقع التواصل يرشحون حكم تونسية لقيادة قمة الأهلي والزمالككل الوطنإثيوبيا تتوجه إلى مصر والسودان بمبادرة جديدة بشأن سد النهضةكل الوطنبن راشد يعلن عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد منهما أول رائدة فضاء عربيةكل الوطنسحلية عملاقة تداهم محل سوبر ماركت في بانكوك (فيديو)كل الوطنتقرير: سياسات بايدن تجاه الصين أشد منها في عهد ترامبكل الوطن“رويترز”: هذا التصرّف للأمير حمزة تسبّب اندلاع الخلاف داخل العائلة المالكة في الأردن

النيابة السعودية: السجن 106 سنوات لعصابة غسل أموال

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-10T19:15:52+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : السبت 10 أبريل 2021 - 7:15 مساءً
النيابة السعودية: السجن 106 سنوات لعصابة غسل أموال

كل الوطن – الرياض: كشفت النيابة العامة في السعودية قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ16 مقيما من جنسية عربية، بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانين ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليونَي ريال.

وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة، ويجري العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحوَّل إليها تلك الأموال.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410706

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.