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الهدر الغذائي بالسعودية يتجاوز 4 ملايين و66 ألف طن سنوياً

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-10T19:17:10+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : السبت 10 أبريل 2021 - 7:17 مساءً
الهدر الغذائي بالسعودية يتجاوز 4 ملايين و66 ألف طن سنوياً

كل الوطن – الرياض: أشار وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن للهدر والفقد الغذائي آثاراً سلبية على البيئة والصحة والاقتصاد، لذا يتوجب على أفراد المجتمع التوازن في شراء المواد الغذائية بما يحقق الكفاية ولا يهدر الطعام، فيما كشفت الوزارة عن أن كمية الهدر الغذائي في المملكة تبلغ 4 ملايين و66 ألف طن سنويا، وعالميًا أكثر من 1.3 مليار طن.

وقال نائب وزير البيئة، منصور المشيطي، إن السعودية تخطو خطوات متقدمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تحفيز السلوك الإيجابي والاستهلاك الرشيد وتلافي مخاطر الهدر الغذائي.

بدوره أكد محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أحمد الفارس، أن الهدر الغذائي يقدر بـ40 مليار ريال سنوياً، لذا يجب رفع الوعي وتقديم النصائح والأفكار للحد من الهدر في الغذاء والاستفادة من فائض الطعام، لافتًا إلى تطلعه لتفاعل الجميع والمشاركة بتجاربهم وممارساتهم اليومية لحفظ النعمة وتجنب هدرها.

ونشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الخميس، مقطعًا دراميًا مصورًا، تدعو فيه إلى عدم إهدار الطعام مع هاشتاق “النقص ولا الزود”، وتظهر في المقطع سيدة تلقي بفضلات الطعام في سلة المهملات، فيما ينصحها صوت بأن النقص في الطعام أفضل من زيادة تُلقى في القمامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410710

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