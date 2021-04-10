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زوجة الفنان خالد النبوي ترفض الإفصاح عن مرضه

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 10 أبريل 2021 - 7:33 مساءً
زوجة الفنان خالد النبوي ترفض الإفصاح عن مرضه

كل الوطن – وكالات: أكدت منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي رغبتها في عدم الكشف عن أي تفاصيل خاصة بمرض زوجها خلال الفترة الحالية.

ووفقا لصحيفة “الوطن”، فقد تواصلت مع زوجة الفنان المصرية ولكنها تكتمت على كل التفاصيل المتعلقة به، ورفضت الإفصاح عنها في الوقت الحالي.

وكانت منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي قد أثارت حالة كبيرة من الجدل ليلة أمس، بعدما كتبت منشورا طلبت فيه الدعاء لزوجها.

وجاء في المنشور الخاص بحساب منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي:”خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له”.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410719

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