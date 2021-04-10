تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمغن لبناني يحسم الجدل حول زواج أصالة من برلماني مصري (فيديو)كل الوطنزوجة الفنان خالد النبوي ترفض الإفصاح عن مرضهكل الوطنعالم مصري: “الفراعنة كانوا يصومون 30 يوما وعرفوا ليلة القدر قبل الإسلام”!كل الوطنالسودان يعلن عن إجراء احترازي تحسبا لملء سد النهضةكل الوطنخبير مصري يكشف بصورة عبر الأقمار الصناعية عن “أزمة” في سد النهضةكل الوطنخبراء يكشفون سبب تعنت إثيوبيا مع مصر ومصير المواجهةكل الوطنالبحرين.. إطلاق سراح عشرات السجناء بينهم نشطاء سياسيون ورجل دين بارزكل الوطنرئيس الحكومة الأردنية الأسبق فايز الطراونة: الملك أرسل رئيس ديوانه لنصيحة بشار الأسدكل الوطنرواد مواقع التواصل يرشحون حكم تونسية لقيادة قمة الأهلي والزمالككل الوطنإثيوبيا تتوجه إلى مصر والسودان بمبادرة جديدة بشأن سد النهضة

مغن لبناني يحسم الجدل حول زواج أصالة من برلماني مصري (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-10T19:36:25+03:00
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : السبت 10 أبريل 2021 - 7:36 مساءً
مغن لبناني يحسم الجدل حول زواج أصالة من برلماني مصري (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أكد مصفف الشعر والمغني اللبناني جو رعد زواج صديقته النجمة السورية أصالة، من برلماني مصري بعد الجدل الكبير حول زواجها.

وقال في فيديو نشره على صفحته على تويتر: “الزواج تم ولا أعرف إذا كانت أصالة هتعمل حفل زفاف أم لا، ولكن كل زواج وله ظروفه زى ما أصولة قالت”، كما أكد جو أن بيت الفنانة أصالة سيشهد مناسبة أخرى اليوم وهي خطوبة ابنتها شام الذهبي”.

ونشر جو رعد فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، يؤكد به سعادته الكبيرة لأصالة وابنتها، قائلا: “أصالة ألف مبروك الزواج .. ولشام الخطبة”.

وشغلت النجمة أصالة الوسط الفني والإعلامي خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب الأنباء التي تم تداولها حول استعداد أصالة للزواج من جديد وهي الأنباء التي رفضت أصالة التعليق عليها سواء بالنفي أو الإيجاب.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410722

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.