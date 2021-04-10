تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمغن لبناني يحسم الجدل حول زواج أصالة من برلماني مصري (فيديو)كل الوطنزوجة الفنان خالد النبوي ترفض الإفصاح عن مرضهكل الوطنعالم مصري: “الفراعنة كانوا يصومون 30 يوما وعرفوا ليلة القدر قبل الإسلام”!كل الوطنالسودان يعلن عن إجراء احترازي تحسبا لملء سد النهضةكل الوطنخبير مصري يكشف بصورة عبر الأقمار الصناعية عن “أزمة” في سد النهضةكل الوطنخبراء يكشفون سبب تعنت إثيوبيا مع مصر ومصير المواجهةكل الوطنالبحرين.. إطلاق سراح عشرات السجناء بينهم نشطاء سياسيون ورجل دين بارزكل الوطنرئيس الحكومة الأردنية الأسبق فايز الطراونة: الملك أرسل رئيس ديوانه لنصيحة بشار الأسدكل الوطنرواد مواقع التواصل يرشحون حكم تونسية لقيادة قمة الأهلي والزمالككل الوطنإثيوبيا تتوجه إلى مصر والسودان بمبادرة جديدة بشأن سد النهضة

قتل طعنا في قصره.. اغتيال أحد أغنى رجال بريطانيا

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : السبت 10 أبريل 2021 - 7:39 مساءً
قتل طعنا في قصره.. اغتيال أحد أغنى رجال بريطانيا

عثر على السير ريتشارد ليكسينغتون ساتون، أحد أكبر أثرياء بريطانيا، قتيلا طعنا في قصره الريفي مساء الأربعاء، فيما أصيبت شريكته إصابة حرجة في الهجوم، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

وذكرت صحف بريطانية أن ساتون (83 عاما) تعرض للهجوم داخل منزله الذي تبلغ قيمته مليوني جنيه إسترليني.

كما أصيبت امرأة وصفت بشريكة ساتون وتبلغ 65 عاما من عمرها، بجروح بالسكاكين في حمام الدم الذي حدث في العقار المنفصل الكبير الذي يملكه الرجل بالقرب من مدينة غيلينغهام بمقاطعة دورست جنوبي البلاد.

وتلقت الشرطة مكالمة من أحد المعنيين برعاية ساكني المنزل، وعند وصولهم إلى هناك، وجد أفراد الشرطة، السير ريتشارد مصابا بجروح قاتلة بسكين وأعلنت وفاته في مكان الحادث.

نقلت المرأة المصابة جوا إلى مستشفى في مدينة بريستول حيث وصفت حالتها بأنها “حرجة”.

وكشفت تحقيقات الشرطة الفورية عن وجود سيارة مرتبطة بالهجمات التي تم رصدها وهي تسير باتجاه الشرق. وقد تعقبتها الشرطة وأوقفتها غرب العاصمة لندن.

وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 34 عاما من منطقة غيلينغهام للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، وذكرت الشرطة أن الرجل معروف للضحية.

نقل المشتبه به إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات لا يعتقد أنها تهدد حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث دون ذكر الدوافع المحتملة وراء الجريمة.

تقدر ثروة ساتون بنحو 301 مليون جنيه إسترليني وكان في المرتبة 435 في قائمة “صنداي تايمز” لأغنياء بريطانيا. حيث يمتلك مجموعة ضخمة من الفنادق والعقارات والمزارع في جميع أنحاء إنجلترا.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410725

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.