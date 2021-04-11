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سوريا.. شاب يقتل جده لأنه أحرق له حطبه! (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-11T02:48:55+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 59 ثانيةآخر تحديث : الأحد 11 أبريل 2021 - 2:48 صباحًا
سوريا.. شاب يقتل جده لأنه أحرق له حطبه! (صورة)

كل الوطن – وكالات: أقدم شاب سوري في منطقة عين حلاقيم التابعة لمنطقة مصياف وسط البلاد على قتل جده بضربه بأداة حادة على رأسه تستخدم لتقطيع الخشب، إثر خلاف بينهما وإقدام الجد على حرق حطب يعود له.

وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن معلومات وردت من أحد الأشخاص لناحية عين حلاقيم التابعة لمنطقة مصياف بتواجد والده ممددا على الأرض بمنزله والدماء تنزف من رأسه، وعلى الفور توجهت الدوريات للمكان، حيث تبين تعرض المذكور للضرب بأداة حادة على رأسه مما أدى لمفارقته الحياة.

ومن خلال المتابعة الدقيقة تمكن عناصر ناحية عين حلاقيم من إلقاء القبض على المشتبه به، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل جده مستخدما أداة حادة لتقطيع الحطب إثر قيام المغدور بحرق أحطاب عائدة له وطرده من المنزل لوجود خلاف دائم بينهما، وقام بعدها بإخفاء الأداة المستخدمة بارتكاب الجريمة بمنزل مهجور.

وأفادت الشرطة بأنه تمت مصادرة أداة الجريمة واتخاذ الإجراء اللازم بحق المتهم وسيتم تقديمه للقضاء المختص بعد استكمال التحقيقات.

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المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410742

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