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ولي العهد الأردني ينشر صورة تاريخية للعائلة الملكية ويعلق عليها

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-11T13:23:24+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأحد 11 أبريل 2021 - 1:23 مساءً
ولي العهد الأردني ينشر صورة تاريخية للعائلة الملكية ويعلق عليها

كل الوطن – وكالات: نشر ولي العهد الأردني، اليوم الأحد صورة جمع فيها الملك عبدالله الأول والملك طلال بن عبدالله، والملك الحسين بن طلال، والملك عبدالله الثاني، بمناسبة مئوية تأسيس الدولة.

وعلق ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله، على الصورة عبر صفحته الرسمية في “إنستغرام”: “من عبدالله المؤسس إلى عبدالله المعزز، خط الأردن قصة وطن عظيم، ساهم في بنائه المخلصون من أبناء هذا الوطن…”.

وأضاف ولي العهد “وفي اليوم الأول من عبور المئوية الثانية، نعاهد أنفسنا أن نواصل خدمة شعبنا الطيب الوفي”.

وتعتبر هذه المناسبة الوطنية التاريخية الحدث الأكبر والأكثر تأثيرا في مسيرة الأردن.

ويحتفل الأردنيون اليوم بذكرى مئوية تأسيس الدولة، كإنجاز وطني كبير، بعد مرور 100 عام على تأسيسها، والذي كان بتاريخ 11 أبريل من عام 1921 وهو التاريخ الذي شكل فيه الأمير عبدالله الأول، أول حكومة لإمارة شرق الأردن، حيث يحيي الأردنيون المناسبة وسط احتفالات وفعاليات تراعي الأوضاع الوبائية التي تمر بها المملكة.

وتزينت شوارع العاصمة عمان بآلاف الأعلام والدروع المعدنية التي تحمل علم الأردن على التقاطعات والميادين، كما ستقام سلسلة احتفالات في عمان والمحافظات، احتفاء بهذه المناسبة الوطنية.

المصدر: عمون

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410754

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