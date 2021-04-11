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الأمير هاري سيحضر جنازة جده فماذا عن زوجته ميغان؟

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : الأحد 11 أبريل 2021 - 1:27 مساءً
الأمير هاري سيحضر جنازة جده فماذا عن زوجته ميغان؟

كل الوطن – وكالات: أعلن قصر باكنغهام أن الأمير هاري سيحضر جنازة جده الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، التي ستقام السبت المقبل، بحضور عائلي ضيق.

وقال متحدث باسم القصر الملكي البريطاني “سنؤكد قائمة الضيوف يوم الخميس، لكن ما يمكنني قوله للناس هو أن دوق ساسكس يخطط للحضور”.

أما ميغان، دوقة ساسكس، التي تتوقع قدوم طفلها الثاني هذا الصيف فقد “نصحها طبيبها بعدم السفر إلى المملكة المتحدة” من كاليفورنيا، حيث يعيشان، وفق ما أفادت “سي إن إن”.

وكانت الملكة إليزابيث وافقت على حفل مقتبس من الخطة التي وافق عليها دوق إدنبرة منذ سنوات، بسبب قيود كورونا.

وسيتم دفن دوق إدنبرة في جنازة خاصة في كنيسة القديس جورج في وندسور، أو ما يعرف باسم “الجنازة الملكية الاحتفالية”، ولن يكون هناك وجود للصحافة.

في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لن يحضر جنازة الأمير فيليب لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من أفراد الأسرة المالكة بموجب قيود كورونا.

وقال البيان: “نظرا لقيود جائحة كورونا، يمكن لـ30 شخصا فقط حضور جنازة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة”.

المصدر: سي أن أن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410757

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