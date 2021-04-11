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مجلس أئمة مسلمي أستراليا يعلن عن أول أيام رمضان

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-11T14:13:09+03:00
دين ودنيارمضانياتعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الأحد 11 أبريل 2021 - 2:13 مساءً
مجلس أئمة مسلمي أستراليا يعلن عن أول أيام رمضان

كل الوطن – وكالات: أعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا، أن يوم غد الاثنين، “هو المكمل لشهر شعبان (الهجري)، وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان الموافق 13 أبريل من عام 2021”.

وهنأ كبير مفتي أستراليا، إبراهيم أبو محمد، عامة المسلمين بقرب حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن “أول صلاة تراويح ستكون بعد صلاة عشاء يوم غد الاثنين”، وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة إبراهيم أبو محمد.

وموقع أستراليا في أقصى الكرة الأرضية شرقا، والتي تسبق دولا كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني، يجعلها محط أنظار في تحديد أول أيام رمضان والأعياد في العالم الإسلامي.

بيان بداية شهر رمضان لعام 1442هـ الموافق 2021م

بعد الاجتماع بالسادة الأئمة والعلماء أعضاء مجلس الإفتاء الأسترالي في…

Publiée par Australian National Imams Council sur Jeudi 8 avril 2021

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410771

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