مئات الفلسطينيين يجهزون المسجد الأقصى لاستقبال شهر رمضان (فيديو)

كل الوطن – وكالات: شارك مئات الفلسطينيين يوم السبت في فعاليات لتنظيف وتجهيز المسجد الأقصى وساحاته لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال مدير عام “جمعية الإغاثة 48”: “جاء من الداخل الفلسطيني اليوم مئات المواطنين في 120 حافلة إلى المسجد الأقصى، ضمن فعاليات معسكر “القدس أولا” الذي يقام للعام الـ12 على التوالي”.

وتابع: “نأتي إلى هنا قبيل رمضان، ننظف ونساهم مع دائرة الأوقاف الإسلامية لتجهيز ساحات المسجد الأقصى المبارك، لاستقبال آلاف الوافدين خلال شهر رمضان”.

وقال: “نحضر أبناءنا ونساءنا ورجالنا في هذا اليوم لنعلقهم بالمسجد الأقصى”.

وشدد على أن القدس بالنسبة للفلسطينيين في الداخل أولوية، و”هذا بالنسبة لنا هو يوم الوفاء للمسجد الأقصى”.

وشاركت شابات وفتيات في عمليات تنظيف واسعة لباحات المسجد شملت كنس وغسيل الأرضية، وطلاء جذوع الأشجار.

المصدر: “الأناضول” + وكالة “وفاء”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410778