عمرو دياب معلقا على ظهور تركي آل شيخ مع رامز جلال: “أنا مش قدكم”

كل الوطن – الرياض: علق الفنان المصري عمرو دياب على ظهور رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ داخل “غرفة أسرار” برنامج رامز جلال المرتقب.

وقال دياب في تغريدته: “أوووووبا أبو ناصر مع رامز.. دي حلقة للتاريخ”.

ورد عليه آل شيخ، قائلا: “احنا مراعين إنك لسى في ريعان الشباب عشان كذا ماحاولنا فيك”.

ليعلق دياب من جديد قائلا: “لا لا لا أنا مش قدكم”.

في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة … وفي شهر رمضان المبارك … وعلى قناة mbc … انتظروا #رامز_عقله_طار برعاية هيئة الترفيه ❤️🇸🇦🥳🔥 pic.twitter.com/C87xCfjif2 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 10, 2021

احنا مراعين انك لسى في ريعان الشباب عشان كذا ماحاولنا فيك 😂😎 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 10, 2021

وكان آل الشيخ نشر تغريدة على “تويتر” في وقت سابق، أعرب فيها عن دعمه لبرنامج الفنان المصري رامز جلال “رامز عقله طار”، والمزمع عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

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وكتب آل الشيخ: “في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة… وفي شهر رمضان المبارك… وعلى قناة mbc، انتظروا – رامز عقله طار – برعاية هيئة الترفيه”.

وذكرت مصادر مطلعة أن الحلقات الجديدة للبرنامج صورت في السعودية.

واستعان جلال هذا العام بشخصيات جديدة في برنامجه (رامز عقله طار) لمساعدته في إقناع شخصيات حضرت في الفقرات التي يشارك بها الضيف وهم: تركي آل شيخ، والمذيعة الخليجية لجين عمران ومذيع البرامج الرياضية مهيب عبد الهادي.

يذكر أن حوالي نصف ضيوف البرنامج اعتدوا بالضرب الشديد على جلال أثناء مشاركتهم في برنامجه.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410787