تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنعمرو دياب معلقا على ظهور تركي آل شيخ مع رامز جلال: “أنا مش قدكم”كل الوطنأول ظهور للأمير حمزة برفقة الملك عبد الله بعد الأزمةكل الوطنمئات الفلسطينيين يجهزون المسجد الأقصى لاستقبال شهر رمضان (فيديو)كل الوطنقصة حب إلكترونية تكبّد مواطنا كويتيا 180 ألف دولار!كل الوطنمجلس أئمة مسلمي أستراليا يعلن عن أول أيام رمضانكل الوطن“فرانس برس” تدحض خبرا تناقلته مواقع التواصل عن رد فعل رئيسة إثيوبيا على تحذيرات السيسيكل الوطنوزير الري يكشف عن خطط مصر لمواجهة الجفافكل الوطنالأمير هاري سيحضر جنازة جده فماذا عن زوجته ميغان؟كل الوطنولي العهد الأردني ينشر صورة تاريخية للعائلة الملكية ويعلق عليهاكل الوطنثروة ملياردير مصري تقفز خلال 24 ساعة

عمرو دياب معلقا على ظهور تركي آل شيخ مع رامز جلال: “أنا مش قدكم”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-11T15:54:44+03:00
فنون ونجومفيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الأحد 11 أبريل 2021 - 3:54 مساءً
عمرو دياب معلقا على ظهور تركي آل شيخ مع رامز جلال: “أنا مش قدكم”

كل الوطن – الرياض: علق الفنان المصري عمرو دياب على ظهور رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ داخل “غرفة أسرار” برنامج رامز جلال المرتقب.

وقال دياب في تغريدته: “أوووووبا أبو ناصر مع رامز.. دي حلقة للتاريخ”.

ورد عليه آل شيخ، قائلا: “احنا مراعين إنك لسى في ريعان الشباب عشان كذا ماحاولنا فيك”.

ليعلق دياب من جديد قائلا: “لا لا لا أنا مش قدكم”.

وكان آل الشيخ نشر تغريدة على “تويتر” في وقت سابق، أعرب فيها عن دعمه لبرنامج الفنان المصري رامز جلال “رامز عقله طار”، والمزمع عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

إقرأ المزيد
المستشار مع

المستشار مع “رامز عقله طار” في غرفة الأسرار بالسعودية

وكتب آل الشيخ: “في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة… وفي شهر رمضان المبارك… وعلى قناة mbc، انتظروا – رامز عقله طار – برعاية هيئة الترفيه”.

وذكرت مصادر مطلعة أن الحلقات الجديدة للبرنامج صورت في السعودية.

واستعان جلال هذا العام بشخصيات جديدة في برنامجه (رامز عقله طار) لمساعدته في إقناع شخصيات حضرت في الفقرات التي يشارك بها الضيف وهم: تركي آل شيخ، والمذيعة الخليجية لجين عمران ومذيع البرامج الرياضية مهيب عبد الهادي.

يذكر أن حوالي نصف ضيوف البرنامج اعتدوا بالضرب الشديد على جلال أثناء مشاركتهم في برنامجه.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410787

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.