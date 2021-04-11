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السعودية تعلن آلية الحصول علي تصريح بالعمرة في رمضان وشروطها

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : الأحد 11 أبريل 2021 - 7:36 مساءً
السعودية تعلن آلية الحصول علي تصريح بالعمرة في رمضان وشروطها

كل الوطن – وكالات: أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن عدد المرات التي يمكن فيها للأشخاص “المحصنين” ضد فيروس كورونا، أداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة في بيان إنه يمكن للمستفيد من تطبيقي “توكلنا” و”اعتمرنا” أداء مناسك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك.

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية، قد أعلنت عن الآلية الجديدة لإصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

وبحسب صحيفة “عكاظ”، فإن وزارة الحج والعمرة، أعلنت إطلاق تطبيقي “اعتمرنا”، و”توكلنا”، بنسختيهما المحدثة، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أنه من خلال التطبيقين يتاح للمواطنين والمقيمين طلب إصدار وحجز التصاريح، مع حصرية عرض التصاريح على تطبيق “توكلنا”.

ويهدف التكامل التقني بين التطبيقين للتناغم مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة تحصينه.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410799

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