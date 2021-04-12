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الدول العربية والإسلامية تعلن عن أول أيام شهر رمضان

كل الوطن - فريق التحرير
رمضانياتعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 12 أبريل 2021 - 12:25 صباحًا
الدول العربية والإسلامية تعلن عن أول أيام شهر رمضان

كل الوطن – وكالات: أعلنت معظم الدول العربية والإسلامية والهيئات الإسلامية في العالم، أن الثلاثاء 13 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد أن تعذر رؤية الهلال مساء الأحد.
وأشارت معظم الهيئات الإسلامية في الدول العربية إلى تعذر رؤية الهلال مساء الأحد ليكون يوم الاثنين مكملا لشهر شعبان، على أن يكون الثلاثاء غرة شهر رمضان الفضيل.

وأوضحت السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وفلسطين ومصر وسلطنة عمان والأردن ولبنان وتونس، بالإضافة إلى ديوان الوقف السني في العراق ولجنة الأهلة في صنعاء، أنه “بسبب تعذر رؤية الهلال يوم الأحد، فإن الثلاثاء أول أيام شهر الصوم، وكذلك في كل من إندونيسيا وتركيا”.

كما أعلن المغرب وموريتانيا، أن “أول أيام الشهر المبارك سيكون يوم الثلاثاء فلكيا”.

وفي روسيا أعلن أن الـ13 من أبريل الجاري أول أيام الشهر الفضيل.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410802

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