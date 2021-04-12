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محمد رمضان يرد على الإعلامي عمرو أديب بطريقته الخاصة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-12T11:34:09+03:00
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 12 أبريل 2021 - 11:34 صباحًا
محمد رمضان يرد على الإعلامي عمرو أديب بطريقته الخاصة (فيديو)

كل الوطن – الرياض: وجه الفنان المصري محمد رمضان رسالة للإعلامي عمرو أديب بعد الهجوم والانتقادات التي شنها الأخير عليه.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو من مسلسله السابق “الأسطورة” وهو يقوم بإبعاد أحد الأشخاص ويقول “بس يا بابا”.

وجاء ذلك بعد انتشار مقطع صوتي للإعلامي عمرو أديب في حلقة برنامجه “الحكاية” وهو يقول لرمضان: “يا محمد اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون”.

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وكان عمرو أديب قد شن هجوما عنيفا على رمضان بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة، وعلق أديب قائلا: “الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون” في إشارة إلى اسم مسلسل رمضان الجديد “موسى”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410805

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