الخصاونة: عوض الله كان ينسق مع الأمير حمزة منذ سنة وحديث عن تحريض ضد الملك

كل الوطن – وكالات: أوضح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن باسم عوض الله كان على اتصال مع الأمير حمزة وينسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور.

كلام الخصاونة جاء خلال لقائه مع مجلس الأعيان لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة بالبلاد.

وتحدث الخصاونة أمام الأعيان عن علاقة الأمير حمزة في القضية، موضحا “بعض الأمور”، منها تحركات وزيارات قام بها، وفق ما أفادت وكالة “عمون” الأدرنية للأنباء.

كما أكد الخصاونة أن المدعي العام بدأ تحقيقاته في القضية وستكون في يد القضاء.

وقال إن المتهمين بالقضية سيحالون إلى المدعي العام باستثناء الأمير حمزة الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة.

وظهر الأمير حمزة بن الحسين للمرة الأولى عقب الأزمة الأخيرة في الأردن، أمس الأحد، برفقة الملك عبد الله الثاني، وعدة أمراء، خلال زيارتهم الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية المملكة.

المصدر: عمون

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410808