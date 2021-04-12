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لحظة سقوط اللاعب المغربي الساقي داخل الملعب قبل وفاته (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 12 أبريل 2021 - 12:05 مساءً
لحظة سقوط اللاعب المغربي الساقي داخل الملعب قبل وفاته (فيديو)

كل الوطن – وكالات: توفي لاعب فريق نجم الشباب البيضاوي المغربي لكرة القدم، رضى الساقي عن 21 عاما، أمس الأحد، أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد ضيفه حسنية بنسليمان، لحساب الجولة الـ16 من بطولة الهواة.

وسقط الساقي، دون أن يحتك معه أي لاعب، بشكل مفاجئ في الدقيقة 30، بالقرب من نقطة منتصف الملعب، ورغم تدخل الطاقم الطبي لإسعاف اللاعب وإنقاذه إلا أن الوقت لم يسعفهم ليلفظ بذلك الساقي آخر أنفاسه.

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وخلف هذا الحادث الأليم حزنا كبيرا في صفوف لاعبي الفريقين، حيث لم تكتمل المباراة.

ومن المنتظر أن يتم نقل جثمان الساقي من مستشفى بنسليمان إلى مدينة الدار البيضاء، حيث مسقط رأسه.

المصدر: مواقع مغربية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410812

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