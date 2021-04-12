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على خطى والده.. محمد عادل إمام الأعلى أجرا في رمضان بمبلغ فلكي

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 12 أبريل 2021 - 9:14 مساءً
على خطى والده.. محمد عادل إمام الأعلى أجرا في رمضان بمبلغ فلكي

كل الوطن – الرياض: وصل أجر الفنان المصري محمد عادل إمام هذا الموسم إلى 40 مليون جنيه، ليكون الأعلى في شهر رمضان وذلك بعد نجاح مسلسله “هوجان” الذي عرض في رمضان 2020 بالإضافة إلى نجاح فيلم “لص بغداد”.

ويواصل الفنان المصري تصوير مسلسل “النمر”، الذي يدور حول نمر يقتنص من الصاغة بمنطقة الجمالية وشارع المعز أشياء ثمينة، وسيعرض العمل في شهر رمضان 2021 على قناة “الحياة”.

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وتبدأ أحداث المسلسل مع محمد إمام ثم يظهر “النمر”، وتحاول الشخصيات الموجودة في الصاغة التوصل إليه وترصد مكافآت لمن يقبض عليه، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.

والمسلسل من بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، ونرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبدالله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، وإيناس كامل، وعلاء مرسي.

المصدر: “المصري اليوم”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410823

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