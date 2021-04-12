سيدة سعودية أمينا عاما لمنظمة التعاون الرقمي

كل الوطن – وكالات: أعلنت منظمة التعاون الرقمي خلال اجتماعها في العاصمة السعودية الرياض تعيين السعودية ديمة اليحيى أمينا عاما لها، والموافقة على رئاسة المملكة للمنظمة حتى نهاية الدورة الحالية.

سيدة سعودية أمينا عاما لمنظمة التعاون الرقمي5 دول بقيادة السعودية تؤسس “منظمة التعاون الرقمي”

وناقش المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات مدفوعا ذلك بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، كما تم مناقشة حوكمة المنظمة والهيكل التنظيمي والخطط المستقبلية.

وأشار المشاركون في الاجتماع، إلى انضمام سلطنة عمان ونيجيريا لعضوية المنظمة مع اعتبارهما دولتين مؤسستين إلى جانب الأعضاء الخمس الأوائل ممثلين في كل من السعودية والبحرين والأردن والكويت وباكستان، إذ تشكل الدول السبع مجتمعة كتلة اقتصادية تقترب من 2 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وهي قادرة على الوصول إلى أسواق مشتركة تبلغ الفرص فيها أكثر من 14 تريليون دولار، وبقوة سكانية تصل إلى 480 مليون نسمة تمثل فئة الشباب منهم 80%.

وأطلق المشاركون خلال الاجتماع خمس مبادرات نوعية تهدف إلى إنشاء مركز لتسليط الضوء على أهمية التعاون فيما يختص بتدفق البيانات عبر الحدود، وأخرى تعمل على دعم تمكين المرأة في سوق العمل الرقمي، بالإضافة إلى مبادرات تهدف لخدمة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق مستقبل رقمي للجميع.

وتأسست المنظمة بين السعودية والدول الخمس الأعضاء لمتابعة المبادئ والأهداف المشتركة في الاقتصاد الرقمي، والعمل على تعزيز التطلعات الرقمية المشتركة للدول الأعضاء من أجل التنويع الاقتصادي، وزيادة الرخاء الاجتماعي من خلال فرص النمو المتاحة عبر الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي في القطاع العام.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410826