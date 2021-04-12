“رامز عقله طار”.. ضرب مبرح من ويزو لرامز جلال! (فيديو)

كل الوطن – وكالات: عرضت قناة إم بي سي مصر، إعلان برنامج المقالب “رامز عقله طار”، والذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، مساء اليوم الأحد.

وأظهر برومو البرنامج، رامز جلال وهو ملقى على الأرض، وتقوم النجمة ويزو بتوجيه عدة ضربات مبرحة له، بعد أن اكتشفت أنها ضحية مقلبة.

وخلال البروموا، ظهر العديد من مشاهير الوطن العربي وهم يصرخون بشكل هستيري قبل أن يسقطون من أعلى على حمام سباحة بشكل مرعب.

وظهر رامز جلال، في الإعلان عن البرنامج بملابس رجل هندي وبميك أب مختلف، الأمر الذي آثار دهش الجميع من رواد السوشيال ميديا.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410832