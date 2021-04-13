د. عبدالمجيد الجلاَّل: أزمة الحكم في إسرائيل !

ما الذي يجري في إسرائيل !

هل أضحت تعاني هذه الدولة العنصرية من أزمة حكم مستعصية !

في الواقع ، هذا ما تُشير إليه الأنباء الواردة من تل أبيب ، إذ بعد انتخاباتٍ غير حاسمة في نسختها الرابعة ، وخلال عامين فقط ، جرت في الثالث والعشرين من مارس الماضي ، لم يحقق رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود بجناحه وتحالفه اليميني أغلبية برلمانية ، كما فشل تحالف المعارضة في تحقيق الهدف نفسه !

ورغم نتائج هذه الانتخابات غير الحاسمة ، فقد كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رئيس الوزراء الحالي نتنياهو بتشكيل الحكومة المُقبلة ، بعد مشاوراتٍ أجراها مع الأحزاب الإسرائيلية ، واستند في قرار التكليف هذا، إلى التوصيات التي أشارت إلى فرصة أكبر لنتنياهو في تشكيل الحكومة ، واستدرك قائلاً : لم يكن قراراً سهلاً بالنسبة لي سواء على الصعيد المعنوي أو الأخلاقي !

والسؤال المُحير ، كيف تدعي إسرائيل بأنَّها دولة الديمقراطية والقانون ، وأنَّها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة ، وتختار شخصية ملوثة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة ، تخضع حالياً لمحاكمة قد تؤول بها إلى السجن!

على كل حالٍ ، نتنياهو يُعد أطول زعماء إسرائيل بقاءً في سدة الحكم ، إذ تولى السلطة عام 2009 ، ويسعى حالياً ، لتشكيل حكومة جديدة ، باستمالة عددٍ من حلفائه من اليمين الإسرائيلي المُنقسم على حاله ، والمضطربة أحواله!

أكثر من ذلك ، يسعى نتنياهو إلى التفاهم مع الحركة الإسلامية ، لتنضم إلى تحالفه ، ونجح في إقناع قيادات المستوطنين بذلك ، ولا يزال يحاول إقناع حلفائه من اليمين الإسرائيلي المُتطرف ، خاصة ، بأنَّ مطالب الحركة الإسلامية ، تقتصر على القضايا المدنية ، دون سواها ، كما يقول نتنياهو .

بموجب القانون، سيكون أمام نتنياهو 28 يوماً للقيام بذلك، مع إمكانية التمديد لمدة أسبوعين، قبل أن يختار الرئيس ريفلين مرشحاً آخر أو يطلب من البرلمان اختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء .

من جهة أخرى ، وفي سياق التنافس الحاد داخل التكتل ، طرحت قوى من الليكود اقتراحاً بتشكيل حكومة يمينية من دون نتنياهو ، بما يضمن بقاء اليمين على رأس الحكم ، وقد وافقت الكثير من الأحزاب الدينية واليمينية على ذلك ، وإذا ما تمَّ تطبيق الاقتراح ، فسوف يتم تشكيل حكومة يمينية بأكثرية 68 نائباً من أصل 120 ، وكتعويض له من خسارة منصب رئيس الوزراء ، سوف يتم ترشيح نتنياهو لمنصب رئيس الدولة ، إذ من المقرر انتهاء فترة الرئيس الحالي رؤوبين رفلين في الصيف القادم ، والعمل كذلك على سن قانون لإنقاذه من تهم الفساد ، ولكن ، رغم كل ذلك ، رفض نتنياهو ، واعتبره مصيدة له ولتاريخه السياسي.

وفي المقابل ، يرى معسكر التغيير الذي يضم أحزاباً ، اجتمعت كلها ، على ضرورة رفض ترشيح نتنياهو لرئاسة الحكومة ، وفقاً لمصلحة إسرائيل العليا ، ولكن من المؤسف أنَّ الخلافات والصراعات تسود بين أركانه ، ومن بينها الاختلاف حول شخصية رئيس الوزراء ، وهذه صبيانية سياسية كما وصفها أحد أطراف مُعسكر التغيير .

خلاصة القول قد ينجح نتنياهو في تشكيل حكومة إسرائيلية ، ولكنها ستكون عرجاء ، وقد تسقط ، بفعل عدم التناغم بين أعضائها ، لذا فقد يذهب الإسرائيليون إلى انتخابات خامسة ما يُعمّق من أزمة الحكم في الدولة الصهيونية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410843