مصر.. فنانة مشهورة تثير الجدل بشأن ديانتها بسبب منشور عن شهر رمضان

كل الوطن – الرياض: تسببت الفنانة حنان سليمان، في حيرة متابعيها وأثارت تساؤلات الجمهور حول ديانتها، بعد تهنئتها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت حنان سليمان : “أيوة أنا المسيحية اللي مستنية رمضان بفارغ الصبر.. أيوة أنا المسيحية اللى مستنية الزينة بتاعة رمضان.. أيوة أنا المسيحية اللى مستية الناس يتجمعوا علشان يفطروا.. أيوة أنا المسيحية اللى مستنية المسلسلات بتاعت رمضان.. أيوة أنا المسيحية اللى بيفضل ولادها يسالوها رمضان امتى”.

وتابعت: ” أيوة أنا المسيحية اللى شايفة أن مفيش حاجة اسمها مسيحى و مسلم غير كعبادة.. أيوة أنا المسيحية اللى بتعشق صحابها المسلمين..أيوة أنا المسيحية اللى شايفة إن مفيش حاجة تنفع تفرق بنا.. أيوة أنا المسيحية اللي ديني بيقولى كده ﻷن الله محبة.. كل سنة وإحنا طيبين وبخير وصحة وسعادة ورمضان كريم علينا كلنا إعادة الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن واالبركة”.

وانهالت التعليقات من الجمهور على منشورها متساءلين عن ديانتها الحقيقة، حيث علق أحد متابعيها قائلا: “أنا بحبك يا فنانة وأول مرة أعرف أنك مسيحية”، لتعيد حنان سليمان نشر “البوست”، معلقة: “بوست عجبني وحبيته”.

المصدر: مصر تايمز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410845