بايدن يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تهنئته للجاليات المسلمة في الولايات المتحدة والمسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان.

وقال بايدن في بيان له: “نوجه أنا وجيل (السيدة الأمريكية الأولى) أحر تحياتنا وأطيب تمنياتنا إلى الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم. رمضان كريم”.

Ramadan Kareem. I wish Muslims in the United States and around the world a month blessed with joy, peace, and prosperity. #RamadanMubarakpic.twitter.com/gt2ZPxe3MW

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 12, 2021