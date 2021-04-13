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بعد “أنا هربيك”.. محمد رمضان يهاجم عمرو أديب مرة أخرى (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 7:43 صباحًا
بعد “أنا هربيك”.. محمد رمضان يهاجم عمرو أديب مرة أخرى (فيديو)

كل الوطن – وكالات: جدد الفنان والممثل المصري، محمد رمضان، هجومه على الإعلامي عمرو أديب على حسابه في “فيسبوك”، من خلال فيديو من مسلسل “نسر الصعيد”.

وقام رمضان بتركيب مقطع صوتي للإعلامي عمرو أديب على فيديو من مسلسل “نسر الصعيد”، وهو يقول “وأنا مالي بيك”.

وظهر في الفيديو محمد رمضان يعانق شخصا ويقول، ثم يدفع شخصا ثانيا يقول ما جاء على لسان عمرو أديب “لو ما حدش رباك أنا هربيك”.

وكان الإعلامي عمرو أديب، قد أعلن عبر برنامجه “الحكاية”، مقاضاة محمد رمضان، قائلا: “لو محدش رباك أنا هربيك”.

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وأضاف أديب أنه سوف يقوم بالتبرع بكامل قيمة التعويض لصالح مستشفى أبوالريش للأطفال.

ووجه أديب رسالة إلى محمد رمضان قائلا: “لو محدش رباك أنا هعرف أربيك، البلد دي فيها قانون يسري على الجميع”.

كما شن الإعلامي عمرو أديب هجوما عنيفا على رمضان خلال الأيام الماضية بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر، حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة، وعلق أديب: “الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون”.

يذكر أن الفنان محمد رمضان تعرض لهجوم شديد خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الفنانين بعدما قرر تقديم فيلم لشخصية الملك أحمس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410866

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