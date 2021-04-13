حورية فرغلي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد 3 عمليات جراحية (فيديو)

كل الوطن – وكالات: طمأنت الممثلة المصرية حورية فرغلي جمهورها على حالتها الصحية بعد خضوعها لـ3 عمليات جراحية، قبل عملية رابعة ستخضع لها الأربعاء المقبل.

وقالت حورية فرغلي خلال مداخلة الليلة: “أنا الحمد الله زي الفل عملت 3 عمليات وناقص عملية هعملها بعد بكرة والدكتور وقتها هيقدر يحددلي إمتى أقدر أركب طيارة وأرجع لمصر، وده هيبقى في خلال أسبوع أو 10 أيام”.

وأضافت: “كان نفسي أبقى موجودة في رمضان ده من خلال عمل درامي بس إن شاء الله أتواجد في رمضان الجاي”.

وعانت الفنانة حورية فرغلي من مشاكل في أنفها، وخضعت خلال السنوات الماضية إلى العديد من جراحات التجميل، أجراها لها طبيب أمريكي يدعى بريومي في أحد مستشفيات شيكاغو الأمريكية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410869