تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنحورية فرغلي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد 3 عمليات جراحية (فيديو)كل الوطنبعد “أنا هربيك”.. محمد رمضان يهاجم عمرو أديب مرة أخرى (فيديو)كل الوطنبايدن يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضانكل الوطنتنظيف الأسنان بالفرشاة قد يساعد في الحماية من مرض لا علاج لهكل الوطنالملك سلمان يدعو المسلمين لنبذ الخلافات وتحكيم العقلكل الوطنعراك بالأيدي على متن طائرة تونسيةكل الوطنمصر.. فنانة مشهورة تثير الجدل بشأن ديانتها بسبب منشور عن شهر رمضانكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: أزمة الحكم في إسرائيل !كل الوطنمصر.. وفاة “يوتيوبر” مشهورة بعد تمثيل مشهد موتها على “يوتيوب” (فيديو)كل الوطنالدول العربية التي ستسمح بصلاة التراويح في رمضان

حورية فرغلي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد 3 عمليات جراحية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 7:45 صباحًا
حورية فرغلي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد 3 عمليات جراحية (فيديو)

كل الوطن – وكالات: طمأنت الممثلة المصرية حورية فرغلي جمهورها على حالتها الصحية بعد خضوعها لـ3 عمليات جراحية، قبل عملية رابعة ستخضع لها الأربعاء المقبل.

وقالت حورية فرغلي خلال مداخلة الليلة: “أنا الحمد الله زي الفل عملت 3 عمليات وناقص عملية هعملها بعد بكرة والدكتور وقتها هيقدر يحددلي إمتى أقدر أركب طيارة وأرجع لمصر، وده هيبقى في خلال أسبوع أو 10 أيام”.

وأضافت: “كان نفسي أبقى موجودة في رمضان ده من خلال عمل درامي بس إن شاء الله أتواجد في رمضان الجاي”.

اقرأ أيضا...

وعانت الفنانة حورية فرغلي من مشاكل في أنفها، وخضعت خلال السنوات الماضية إلى العديد من جراحات التجميل، أجراها لها طبيب أمريكي يدعى بريومي في أحد مستشفيات شيكاغو الأمريكية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410869

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.