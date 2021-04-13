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مصر توقف أول شيخ بسبب صلاة التراويح

كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 58 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 4:56 مساءً
مصر توقف أول شيخ بسبب صلاة التراويح

كل الوطن – الرياض: قررت غرفة العمليات بديوان عام وزارة الأوقاف إغلاق مسجد “مجمع الطاروطي” بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية.

وأمرت الغرفة بمنع الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من أي عمل دعوى أو إمامة بالمساجد لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة لما بدر منه من مخالفة تتمثل في عدم اتباع إجراءات التباعد وعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية بالمسجد خلال إمامته للمصلين في صلاة التراويح وعدم قيامه بما يلزم لتنبيههم.

الشيخ عبد الفتاح الطاروطي
الشيخ عبد الفتاح الطاروطي
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وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف الشرقية والمعتمدة من رئيس القطاع الديني رئيس غرفة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشأن مخالفة الشيخ عبد الفتاح على عبد الفتاح درويش وشهرته عبد الفتاح الطاروطي، حيث قام بإمامة المصلين بمسجد (مجمع الطاروطي) بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية دون الالتزام بالضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية، مخالفا بذلك تعليمات الوزارة في هذا الشأن.

وشددت وزارة الأوقاف على المديريات بعدم تمكينه من القراءة أو إمامة الناس بمساجدها لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة مع مخاطبة الهيئة الوطنية للإعلام بمخالفاته، لاتخاذ ما تراه لازمًا حيال المخالفة، وتكليف مديرية أوقاف الشرقية بغلق المسجد بأقفال من المديرية والاحتفاظ بمفاتيح المسجد بالمديرية اليوم الثلاثاء.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410872

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