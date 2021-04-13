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بعد وفاة شابين.. حرق مركز شرطة وسيّارة أمنية في تونس

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-13T17:13:30+03:00
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 5:13 مساءً
بعد وفاة شابين.. حرق مركز شرطة وسيّارة أمنية في تونس

كل الوطن – وكالات: أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن عددا من أهالي منطقة السواسي في ولاية المهدية بتونس، أقدموا على حرق مركز شرطة وسيارة أمنية جراء وفاة شابين في حادث مرور تسببت فيه سيارة أمنية.

ونقلا عن مصدر أمني، أشارت الوكالة إلى أن أقارب الشابين أحرقوا مركز الأمن والسيارة الأمنية التي صدمتهما كردة فعل على وفاة الشابين، لافتة إلى أن الضحيتين كانا يمتطيان دراجة نارية قبل أن تصدمها السيارة الأمنية، ويفارقا الحياة، وهو ما خلف حالة احتقان لدى ذويهما.

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كما ذكر المصدر للوكالة أن النيران أتت على كامل مركز الأمن والسيارة الأمنية الرابضة أمامه، فيما غادر رجال الأمن المركز دون تسجيل أضرار بشرية.

المصدر: “موزاييك إف إم”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410879

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