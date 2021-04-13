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مصر.. البحوث الفلكية تكشف موعد انتهاء شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر

كل الوطن - فريق التحرير
رمضانياتعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 5:17 مساءً
مصر.. البحوث الفلكية تكشف موعد انتهاء شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر

كل الوطن – وكالات: كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن “عدة شهر رمضان 30 يوما، ويكون آخر أيام رمضان يوم الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان”.
وأوضح المعهد أن “يوم 12 مايو سيكون أطول أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام بإجمالي 15 ساعة صوم و 35 دقيقة”.

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442 هجريا الموافق 2021 / 5 / 11 م وهو ( يوم الرؤية ).

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وسيكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو (عيد الفطر المبارك) ، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410884

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