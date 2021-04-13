السعودية.. “نزاهة” تعلن القبض على 176 شخصا في 14 جهة حكومية تورطوا بالرشوة والتزوير

كل الوطن – الرياض: أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية “نزاهة” القبض على 176 مواطنا ومقيما منهم موظفون، بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإداريةhttps://t.co/H9rhBu3O74pic.twitter.com/A5qMt7gdZI
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) April 13, 2021
وأشار بيان للهيئة إلى أن “فرق الرقابة ومكافحة الفساد باشرت اختصاصاتها ومهماتها من خلال عمل 971 جولة رقابية خلال شهر شعبان، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 176 مواطنا ومقيما منهم موظفون من وزارات”.
وأضافت: “تم توقيف المتهمين لتورطهم بقضايا تتعلق بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء”.
المصدر: “عكاظ”
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410906