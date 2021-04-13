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الملك سلمان مغرداً: نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان ونسأله أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 8:53 مساءً
الملك سلمان مغرداً: نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان ونسأله أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين

كل الوطن – وكالات: غرّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبر تويتر: نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين، وندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء. كل عام وأنتم بخير

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410915

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