الحكم الذي أثار غضب رونالدو يتعرض لعقوبة قاسية جدا!

كل الوطن – وكالات: تعرض حكم الراية الهولندي ماريو ديكس الذي لم يحتسب هدفا شرعيا للبرتغالي كريستيانو رونالدو سجله في مرمى صربيا (2-2) ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022″، لعقوبة قاسية.

وأكد مصدر من الاتحاد الهولندي لكرة القدم، أن ديكس لن يشارك في غدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” التي ستجري الصيف المقبل.

وقال المصدر، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يدخل الحكم يان دي فرايس بدلا منه في طاقم التحكيم الهولندي الذي سيقوده داني ماكيلي.

ويأتي قرار الاستغناء عن ديكس بعد ثلاثة أسابيع من مباراة منتخب صربيا وضيفه البرتغالي، في إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”.

ولم يحتسب الطاقم التحكيمي هدفا صحيحا لا غبار عليه لرونالدو في الوقت القاتل في الثواني الأخيرة من المباراة (2-2)، وذلك بداعي عدم تجاوز الكرة خط المرمى، في ظل عدم وجود تكنولوجيا خط المرمى وحكم الفيديو المساعد “VAR”.

واحتج الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد 102 هدفين، بشدة على قرار حكم الساحة ومساعده بعدم احتسابه هدفه ليحصل رونالدو على بطاقة صفراء، وبعدها ألقى “صاروخ ماديرا” شارة قيادة منتخب البرتغال في أرض الملعب، وغادر الميدان غاضبا جدا.

وبعد ثلاثة أيام أبلغ ماكيلي مساعده ديكس أنه سيستبدله لأنه لم يعد واثقا في التعاون معه، كما قال حكم الراية بنفسه في تصريحات صحفية في هولندا.

وقدم داني ماكيلي حكم المباراة، بعد ثلاثة أيام، اعتذاره لعدم احتساب هدف صحيح لا غبار عليه لرونالدو، حيث قال في تصريح لصحيفة “أبولا” البرتغالية الرياضية: “وفقا لسياسة الفيفا، كل ما يمكنني قوله هو أنني اعتذرت لفرناندو سانتوس المدير الفني، والمنتخب البرتغالي عما حدث.. كطاقم تحكيم، نعمل دائما وبجد لاتخاذ قرارات جيدة، عندما تحدث حالات مثل هذه، فإنها لا ترضينا على الإطلاق”.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410925