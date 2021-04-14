تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنوزارة الخارجية: المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النوويكل الوطنالحكم الذي أثار غضب رونالدو يتعرض لعقوبة قاسية جدا!كل الوطنولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطركل الوطننائب أردني يوجه سؤالا للخصاونة: “أين باسم عوض الله؟”كل الوطنالأمن التونسي يقتحم وكالة الأنباء الرسمية لفرض تنصيب رئيس مدير عام جديد (فيديو)كل الوطنبعد حديثه مع السيسي.. الرئيس التونسي يتعرض لانتقادات حادة من الداخلكل الوطنبعد اتهامات عدة.. حاكم مصرف لبنان يتكلم عن ثروته ويكشف كيف جمعهاكل الوطنساعات الصيام في العالم العربيكل الوطنمصر.. البحوث الفلكية تكشف موعد انتهاء شهر رمضان وأول أيام عيد الفطركل الوطنالكويت.. حبس رئيس الوزراء السابق على ذمة تحقيقات بالفساد

“التجارة” تحذر من التعامل مع منشآت مخالفة تدعو لجمع الأموال بحجة حفر الآبار خارج المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الأربعاء 14 أبريل 2021 - 2:46 مساءً
“التجارة” تحذر من التعامل مع منشآت مخالفة تدعو لجمع الأموال بحجة حفر الآبار خارج المملكة

كل الوطن – الرياض: حذرت وزارة التجارة من التعامل مع منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى التبرع وجمع الأموال مقابل حفر آبار المياه خارج المملكة، وتزعم أنها مرخصة من الوزارة.

اقرأ أيضا...

وأكدت الوزارة أن الجهات المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، والمنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ودعت إلى الإبلاغ عن أي منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى جمع الأموال بحجة حفر الآبار عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410941

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.