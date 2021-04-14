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وزارة الخارجية: المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-14T14:49:36+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الأربعاء 14 أبريل 2021 - 2:49 مساءً
وزارة الخارجية: المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي

كل الوطن – واس: صرحت وزارة الخارجية، بأن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي، والتي تمثلت آخرها بالإعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%؛ الأمر الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية.

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وتدعو المملكة إيران إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر، والانخراط بجدية في المفاوضات الجارية حالياً، اتساقاً مع تطلعات المجتمع الدولي تجاه تسخير إيران برنامجها النووي لأغراضٍ سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويحدِ من انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتؤكد المملكة أهمية توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول، وبما يعزز إجراءات الرصد والمراقبة ويضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي أو تطوير القدرات اللازمة لذلك، ويأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها النووي.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410944

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