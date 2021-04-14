تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنتحذير أمني جديد “سيفاجئ” الملايين من مستخدمي “واتس آب”!كل الوطنوزارة الخارجية: المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النوويكل الوطنالحكم الذي أثار غضب رونالدو يتعرض لعقوبة قاسية جدا!كل الوطنولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطركل الوطننائب أردني يوجه سؤالا للخصاونة: “أين باسم عوض الله؟”كل الوطنالأمن التونسي يقتحم وكالة الأنباء الرسمية لفرض تنصيب رئيس مدير عام جديد (فيديو)كل الوطنبعد حديثه مع السيسي.. الرئيس التونسي يتعرض لانتقادات حادة من الداخلكل الوطنبعد اتهامات عدة.. حاكم مصرف لبنان يتكلم عن ثروته ويكشف كيف جمعهاكل الوطنساعات الصيام في العالم العربيكل الوطنمصر.. البحوث الفلكية تكشف موعد انتهاء شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر

السعودية.. الرياض تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في البلاد

كل الوطن - فريق التحرير
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 14 أبريل 2021 - 5:45 مساءً
السعودية.. الرياض تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في البلاد

كل الوطن – وكالات: سجلت منطقة الرياض اليوم الأربعاء أعلى حصيلة إصابات كورونا في السعودية بـ 443 إصابة، فيما سجلت منطقة مكة ثاني أعلى إصابات في البلاد بـ172 إصابة.

وقالت وزارة الصحة السعودية إنه لأول مرة منذ أشهر، تجاوزت إصابات كورونا في جميع مناطق المملكة حاجز الـ10 إصابات باستثناء منطقة الجوف بـ6 إصابات.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة إصابات كورونا في كل مناطق البلاد بلغت 929 إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات في السعودية إلى 401157 حالة.

اقرأ أيضا...

ولفتت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 8935 منها 986 حالة حرجة، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات وصل إلى 6781 حالة.

وكشفت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي حالات التعافي في البلاد بلغ 385441 حالة.

المصدر: الإخبارية السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410958

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.