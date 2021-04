حكم بسجن أردنية قالت “أبي عندي أحسن من الملك” يثير جدلا

كل الوطن – وكالات: تصدر وسم #أبوي_أحسن_من_الملك تويتر في الأردن بعد الحكم على امرأة بالسجن عاما مع وقف التنفيذ بتهمة “إطالة اللسان على الملك” عندما قالت “والدي عندي أفضل من الملك”.

حكم القضاء الأردني على امرأة بالسجن عاما مع وقف التنفيذ بتهمة “إطالة اللسان على الملك”صدر الصورة،GETTY IMAGES

ما قصة وسم #أبوي_أحسن_من_الملك ؟

“والدي عندي أفضل من الملك”. جملة تلفظت بها الأردنية آثار الدباس واعتبرها القضاء “إطالة لسان في حق الملك”.

وحكم على آثار بالسجن عاما مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، ثم صدر بعد ذلك قرار بإيقاف تنفيذ الحكم نهائيا.

U need to worship the king so u don’t go to jail , wow la wen wselna 👏🏻👏🏻 #ابوي_احسن_من_الملك pic.twitter.com/f09yyHfHAy

لكن الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حولوا هذه الجملة، كما نطقت بالعامية، “أبوي أحسن من الملك”، إلى وسم تصدر تويتر في الأردن.

وتداول مغردون عبر الوسم تفاصيل الخبر والخلاف الذي أثاره، كما عبروا عن موقفهم من الحكم الصادر ضد آثار.

It’s so sad to see this happening, a woman that wanted to express her love about her deceased father and defend him after being insulted thrown in jail for a year!#ابوي_احسن_من_الملكpic.twitter.com/rd6SyWhKvI

— Abdullah Al Issa (@Abdulla31468272) April 14, 2021