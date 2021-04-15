تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنحكم بسجن أردنية قالت “أبي عندي أحسن من الملك” يثير جدلاكل الوطنالولايات المتحدة “ستسحب قواتها من أفغانستان” بحلول 11 سبتمبر المقبلكل الوطنلبنان..حالة جديدة من “الهرج والمرج” في سوبرماركت بسبب الزيت المدعوم! (فيديو)كل الوطنتحرك من برلماني مصري ضد الفنان محمد رمضانكل الوطنتحذير أمني جديد “سيفاجئ” الملايين من مستخدمي “واتس آب”!كل الوطنوزارة الخارجية: المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النوويكل الوطنالحكم الذي أثار غضب رونالدو يتعرض لعقوبة قاسية جدا!كل الوطنولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطركل الوطننائب أردني يوجه سؤالا للخصاونة: “أين باسم عوض الله؟”كل الوطنالأمن التونسي يقتحم وكالة الأنباء الرسمية لفرض تنصيب رئيس مدير عام جديد (فيديو)

حكم بسجن أردنية قالت “أبي عندي أحسن من الملك” يثير جدلا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : الخميس 15 أبريل 2021 - 12:35 صباحًا
حكم بسجن أردنية قالت “أبي عندي أحسن من الملك” يثير جدلا

كل الوطن – وكالات: تصدر وسم #أبوي_أحسن_من_الملك تويتر في الأردن بعد الحكم على امرأة بالسجن عاما مع وقف التنفيذ بتهمة “إطالة اللسان على الملك” عندما قالت “والدي عندي أفضل من الملك”.

حكم القضاء الأردني على امرأة بالسجن عاما مع وقف التنفيذ بتهمة “إطالة اللسان على الملك”صدر الصورة،GETTY IMAGES
ما قصة وسم #أبوي_أحسن_من_الملك ؟

“والدي عندي أفضل من الملك”. جملة تلفظت بها الأردنية آثار الدباس واعتبرها القضاء “إطالة لسان في حق الملك”.

وحكم على آثار بالسجن عاما مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، ثم صدر بعد ذلك قرار بإيقاف تنفيذ الحكم نهائيا.

لكن الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حولوا هذه الجملة، كما نطقت بالعامية، “أبوي أحسن من الملك”، إلى وسم تصدر تويتر في الأردن.

وتداول مغردون عبر الوسم تفاصيل الخبر والخلاف الذي أثاره، كما عبروا عن موقفهم من الحكم الصادر ضد آثار.

اقرأ أيضا...

ويبدو أن الأمر بدأ بخلاف مع الشاكية بشأن مكان إيقاف السيارة، ثم وصل إلى قول الشاكية لآثار ما معناه أن “الملك فوق الجميع ووالدها أقل درجة منه”.

لترد عليها آثار قائلة: “من أتى على ذكر الملك هنا! والدي بالنسبة لي أفضل من الملك ومن كل الناس!”.

لكن وقف تنفيذ الحكم بالسجن لم يهدئ من روع الأردنيين الغاضبين من الوضع.

تداول بعض المغردين الوسم تضامنا مع آثار، وتأكيدا بأنهم يوافقونها ويعتبرون الحكم عليها “ظالما”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410970

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.