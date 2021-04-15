حكم بسجن أردنية قالت “أبي عندي أحسن من الملك” يثير جدلا

كل الوطن – وكالات: تصدر وسم #أبوي_أحسن_من_الملك تويتر في الأردن بعد الحكم على امرأة بالسجن عاما مع وقف التنفيذ بتهمة “إطالة اللسان على الملك” عندما قالت “والدي عندي أفضل من الملك”.

حكم القضاء الأردني على امرأة بالسجن عاما مع وقف التنفيذ بتهمة “إطالة اللسان على الملك”صدر الصورة،GETTY IMAGES

ما قصة وسم #أبوي_أحسن_من_الملك ؟

“والدي عندي أفضل من الملك”. جملة تلفظت بها الأردنية آثار الدباس واعتبرها القضاء “إطالة لسان في حق الملك”.

وحكم على آثار بالسجن عاما مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، ثم صدر بعد ذلك قرار بإيقاف تنفيذ الحكم نهائيا.

U need to worship the king so u don’t go to jail , wow la wen wselna 👏🏻👏🏻

#ابوي_احسن_من_الملكpic.twitter.com/f09yyHfHAy — ﮼اسيل،مُطلَق🕊 (@aseelmutlq) April 13, 2021

لكن الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حولوا هذه الجملة، كما نطقت بالعامية، “أبوي أحسن من الملك”، إلى وسم تصدر تويتر في الأردن.

وتداول مغردون عبر الوسم تفاصيل الخبر والخلاف الذي أثاره، كما عبروا عن موقفهم من الحكم الصادر ضد آثار.

It’s so sad to see this happening, a woman that wanted to express her love about her deceased father and defend him after being insulted thrown in jail for a year!#ابوي_احسن_من_الملكpic.twitter.com/rd6SyWhKvI — Abdullah Al Issa (@Abdulla31468272) April 14, 2021

ويبدو أن الأمر بدأ بخلاف مع الشاكية بشأن مكان إيقاف السيارة، ثم وصل إلى قول الشاكية لآثار ما معناه أن “الملك فوق الجميع ووالدها أقل درجة منه”.

لترد عليها آثار قائلة: “من أتى على ذكر الملك هنا! والدي بالنسبة لي أفضل من الملك ومن كل الناس!”.

لكن وقف تنفيذ الحكم بالسجن لم يهدئ من روع الأردنيين الغاضبين من الوضع.

تداول بعض المغردين الوسم تضامنا مع آثار، وتأكيدا بأنهم يوافقونها ويعتبرون الحكم عليها “ظالما”.

بالنسبة لكل واحد فينا هاي حقيقة مش تهمة

حتى لو فكرت غير هيك أصلاً بكون في عندك خلل ذاتي بندعي الله انه يشفيك منه.#ابوي_احسن_من_الملك — فارِس العَجارمِة (@3ajramista) April 13, 2021

يابوي أنا لولاك الدنيا ما أجيها..حقك أبوس الأرض التمشي عليها أبوي أحسن من الملك ومن مليون ملك أبوي بسوى ملوك الأرض كلهم الأحياء والأموات

الله ومن بعده أبوي ومن بعد أبوي ولا حد#ابوي_احسن_من_الملكpic.twitter.com/Ts0jV8fox1 — 💜🌺 ضِرار بني تميم 🌺💜|| Derar Al-Tamimi (@TamimiDerar) April 14, 2021

اول مرة بشوف دولة بتحبس شخص لانه تهتمته (بر الوالدين) 🤔ابوي احسن من الكل ♥️#ابوي_احسن_من_الملك — Nadine~نادين (@SelenaaGomezz19) April 14, 2021

أما أبي فلا أقارنه بأحد..ولا يصل الى طهره ورجولته ونظافة يده وأمانته وطيب قلبه وحكمته أحد…من العقوق أن أقارن حبي له بأي كائن أو شخص آخر.

أ.ح.ز — احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) April 14, 2021

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410970